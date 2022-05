Efter falsk bryllup: Nu er det sket

Kourtney Kardashian og Travis Barker snød alle for blot en måned siden med et falsk bryllup, men nu skulle den være god nok - parret er rent faktisk blevet gift

Kourtney Kardashian og Travis Barker overraskede alt og alle ved pludselig at gifte sig for lidt mere end en måned siden.

Men endnu mere overraskende var det, da de dagen efter kunne afsløre, at brylluppet var falskt, og at de altså stadig blot var forlovede.

Nu skulle den dog være god nok - en fotograf fra TMZ har nemlig formået at fange billeder af det glade par, som er på vej ud af en retsbygning på øen Anacapa ud for Californien.

Her er Kourntey Kardashian iført en hvid bryllupskjole med slør og hele molevitten, mens Travis Barker er iført et sort jakkesæt. De to går sammen ud til en bil, hvorpå der er klistret et skilt med ordene 'just married' - altså 'netop gift' - før de sammen kører væk fra retsbygningen.

På billederne kan man ikke umiddelbart se, at nogen fra den kendte Kardashian-familie var til stede ved brylluppet. I stedet var det blot Kourtney Kardashians bedstemor og Travis Barkers far, der tilsyneladende var til stede foruden en række sikkerhedsvagter.

Mediet TMZ skriver dog, at de har fået at vide af kilder tæt på parret, at dette blot var et formelt bryllup for at få papirerne i orden, og at de har planer om at holde en stor bryllupsfest i Italien i den nærmeste fremtid.

Snød alle

I en form for forsinket aprilsnar kunne flere medier 5. april berette, at Kourtney Kardashian og Travis Barker var blevet gift i Las Vegas. Men det var ikke hele historien.

Dagen efter kunne realitystjernen nemlig selv afsløre på Instagram, at de ganske rigtigt havde holdt et bryllup i Las Vegas, hvor de blev viet af en mand i Elvis-kostume, men at han altså ikke var certificeret og derfor ikke kunne gifte dem rigtigt.

Det har dog formentlig været en god øvelse til den store dag, som altså kom søndag i stedet.

Travis Barker blev kendt som trommeslager i bandet Blink 182, og parret blev forlovet på en strand i oktober sidste år.