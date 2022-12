Efter fire år: Nu viser de sig endelig sammen

Det kan være svært for Hollywood-stjerner at holde dele af deres liv privat, men ikke desto mindre er det lykkedes for Robert Pattinson.

Selvom han har dannet par og boet sammen med model og skuespiller Suki Waterhouse i mere end fire år, har de aldrig offentligt stået frem på den røde løber sammen.

Det gjorde de dog lørdag for første gang, skriver Page Six.

Her var de nemlig mødt op på den røde løber til et arrangement af modehuset Dior i Giza i Egypten, hvor de lancerede deres efterårskollektion for mænd.

Parret så glade ud sammen i Egypten. Foto: Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images

36-årige Robert Pattinson og 30-årige Suki Waterhouse har dannet par siden 2018, men det er altså lykkedes dem at holde det nogenlunde privat, selvom de flere gange er blevet spottet sammen.

I 2019 udtalte Robert Pattinson i et interview, at han meget bevidst holder sit kærlighedsliv privat, fordi han har behov for at 'opstille en mur' i forhold til, hvornår han er en offentlig og en privatperson.

- Grænsen imellem, hvornår du er på, og hvornår du ikke er, vil med tiden blive helt udvisket, og så bliver du fuldstændig skør, forklarede han dengang til The Sunday Times.

Suki Waterhouse har tidligere dannet par med en anden Hollywood-stjerne, Bradley Cooper, i et par år, mens Robert Pattinson har været forlovet med sangeren FKA Twigs, der har det borgerlige navn Tahliah Debrett Barnett.