Efter flere anholdelser: Tilbage i rampelyset

Der har været stille omkring Ezra Miller, siden den 30-årige stjerne flere gange sidste år kom i karambolage med loven.

Skuespilleren blev i foråret 2022 anholdt flere gange på Hawaii, først for offentlig uro og chikane og siden for et voldeligt overfald.

Siden har Miller undskyldt for sin adfærd og er startet i behandling for mentale problemer.

Men i januar 2023 var den gal igen. Her modtog 'The Flash'-stjernen en bødestraf og en betinget fængselsdom på et år efter at have erkendt et tilfælde af ulovlig indtrængen.

Om det er den negative opmærksomhed, som har fået Ezra Miller til at trække sig fra rampelyset i en periode, ville han dog ifølge TMZ og Page Six ikke svare på, da skuespilleren mandag var tilbage på den røde løber.

Annonce:

Takkede holdet

Her havde 'The Flash', som har Miller i hovedrollen som superhelten af samme navn, premiere i USA, og det betød, at Ezra Miller viste sig for offentligheden for første gang i flere år.

Skuespilleren, som benytter sig af pronominerne de/dem, benyttede lejligheden til at takke holdet bag filmen for deres 'nåde, dømmekraft og omsorg' i forhold til Millers liv og for 'at gøre dette øjeblik til virkelighed'.

Mere konkrete kommentarer om anholdelserne blev det dog ikke til.

Ezra Miller er foruden rollen som 'The Flash' kendt fra film som 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore' og 'The Perks of Being a Wallflower'.

'The Flash' får premiere i Danmark 14. juni.