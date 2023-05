Efter flere besøg under invasionen: Får hovedrolle i Ukrainsk krigsfilm

- Jeg er meget begejstret for at være en del af denne film. Det er en stor ære for mig at samarbejde med den utrolige skuespiller og enestående person - en af Ukraines største venner, Sean Penn. Han var med os under angrebet 24. februar og udforsker krigen og Ukraine dybt i sin dokumentarfilm. Hans støtte er uvurderlig for os og kan ikke overvurderes.

Sådan siger den anerkendte ukrainske instruktør Myroslav Slaboshpytskyi om Hollywood-stjernen Sean Penn.

Penn skal således spille en af hovedrollerne i en kommende ukrainsk krigs-antologi i ni dele instrueret af forskellige ukrainske filmskabere, hvor niende og sidste del instrueres af netop Slaboshpytskyi.

Det skriver The Hollywood Reporter.

Sean Penn sammen med præsident Zelenskyj under et af sine talrige besøg i Ukraine under krigen. Ved den lejlighed forærede skuespilleren præsidenten en af sine oscarstatuetter. Foto: Ritzau Scanpix

Penn skal spille rollen som en amerikansk lydtekniker, der utilsigtet bliver vidne til krigsudbruddet, da russiske styrker 24. februar 2022 invaderede Ukraine.

Ændrede planer

Filmen fortæller historien om krigen i Ukraine gennem perspektivet fra forskellige dyr, der er fanget i konflikten, og får titlen 'Through the Eyes of Animals'.

Optagelserne til Sean Penns del af filmen er planlagt til at finde sted i Ukraine og Los Angeles i løbet af sommeren 2023, mens den endelige film efter planen får premiere i vinteren 2023/2024.

Oscarvinderen Penn har været tilhænger af Ukraine siden krigens start - og også før da.

Han talte allerede med præsident Zelenskyj flere år inden invastionen, og Penn var således tilfældigvis i landet for at optage en dokumentarfilm for Vice Studios, da krigen brød ud.

Filmen var oprindeligt tænkt som en portræt af præsidenten med udgangspunkt i hans tidligere beskæftigelse som feteret skuespiller, der blev landets leder, men projektet blev qua de nye voldsomme hændelser i stedet til 'Superpower' - en skildring af Zelenskyjs lederskab i krigstid.

Da filmen havde premiere på filmfestivalen i Berlin i år, benyttede Sean Penn lejligheden til at opfordre vestlige regeringer til at yde større militær støtte til Ukraine.

