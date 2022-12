Efter forlig: Slipper MEGET billigere

Johnny Depp har vundet millioner fra ekskonen Amber Heard i den spektakulære retssag. Men hvorfor er han endt med sejren? Det giver to advokater deres bud på, og det har noget med køn at gøre ifølge eksperterne

Da sagen mellem det forhenværende Hollywood-par Amber Heard og Johnny Depp tidligere på året blev afsluttet, kunne Johnny Depp se frem til at modtage 8,35 millioner dollars svarende til 58 millioner kroner fra sin ekskone, efter han af retten havde fået medhold i alle anklager.

Begge parter ankede sagen, men mandag kunne Amber Heard berette, at de havde indgået forlig. Og det kommer til at betyde, at hun slipper væsentligt billigere.

Over for medier som Deadline og Variety bekræfter Johnny Depp gennem sine advokater, at han nu står til at skulle modtage blot en million dollars fra Amber Heard, svarende til 7 millioner kroner.

Og de penge har den 58-årige skuespiller tænkt sig at bruge på noget ganske særligt.

'Vi er tilfredse med, at vi nu formelt kan lukke døren til det her smertefulde kapitel for Hr. Depp, som har gjort det klart gennem hele forløbet, at hans prioritet har været at få sandheden frem i lyset', siger advokaterne i en udtalelse, der fortsætter:

'Juryens afgørelse og dommen, der faldt ud til Hr. Depps favør, står fuldt ud ved magt. Betalingen på en million dollars, som Hr. Depp lover at donere til velgørenhed, slår fast, at Frk. Heard må tage retssystemets afgørelse til efterretning'.

Amber Heard slog dog med sin udmelding om forliget fast, at hun holder fast i sin version af sagen.

'Jeg har ikke gjort nogen indrømmelser. Det er ikke et udtryk for, at jeg gør indrømmelser. Jeg holder mig ikke tilbage eller lukker munden i forhold til at bruge min stemme fremover', skrev hun i et opslag på sociale medier.

