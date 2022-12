Efter gigantisk kollaps: Sigtet for milliard-svindel

Den efterhånden verdenskendte kryptokonge Sam Bankman-Fried er tirsdag blevet sigtet for svindel i milliardklassen, efter hans kryptobørs blev kaldt 'et korthus af bedrag'

Anklageren kaldte kryptobørsen FTX for 'et korthus af bedrag', og det korthus er siden væltet.

Med sig ned hev det stifteren Sam Bankman-Fried, der mandag blev anholdt i Bahamas. Tirsdag eftermiddag dansk tid er sigtelserne mod ham blevet offentliggjort.

Det drejer sig om i alt otte sigtelser, der inkluderer svindel og misbrug af kundernes penge.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt New York Times og CNN. Begge de omtalte medier liveblogger desuden tirsdag eftermiddag fra en høring i den amerikanske kongres om sagen.

Her bliver den nyindsatte administrerende direktør John J. Ray III blandt andre afhørt foran kongressen. Han havde forberedt nogle udtalelser, som han holdt sig til under afhøring.

'Ekstremt uerfarne'

Blandt andet fortalte han, at FTX's kollaps 'ser ud til at stamme fra en koncentration af den absolutte magt omkring en meget lille gruppe af ekstremt uerfarne og usofistikerede personer, som fejlede ved stort set ikke at implementere nogen systemer eller kontroller, der er nødvendige for et selskab, der forvalter andre folks penge og midler'.

Det inkluderede blandt andet, at topleder fik adgang til systemer, hvor kundernes penge blev opbevaret, mens der ikke var nogen kontrol, der kunne stoppe dem i at flytte pengene andre steder hen.

Derudover var pengene i FTX blandet sammen med penge i et datterselskab ved navn Alameda Trading, hvor pengene blandt andet blev brugt til marginhandel, hvilket udsatte kunderne for ekstremt store risici.

Investerede milliarder

I slutningen af 2021 begyndte de at bruge gigantiske beløb på investeringer i virksomheder, som i nogle tilfælde kan risikere kun at være en brøkdel af købsprisen værd. De investeringer fortsatte gennem hele 2022, skriver CNN. Det estimeres, at der blev investeret for fem milliarder dollars, svarende til næsten 35 milliarder kroner.

Ledelsen har desuden modtaget udbetalinger og lån på mere end en milliard dollars i samme periode.

John J. Ray III illustrerede under afhøringen sin pointe med, at ledelsen skulle være uerfaren, ved at fortælle om deres bogføring. De brugte et program ved navn QuickBooks til bogføringen, hvilket normalt bruges af meget mindre virksomheder til små beløb.

Da FTX's markedsværdi var på sit højeste var virksomheden 32 milliarder dollars værd, svarende til 223,5 milliarder danske kroner.