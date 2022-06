Efter hård kamp: Kendispar venter barn nummer to

Heidi Montag og Spencer Pratt kan så småt begynde at glæde sig til babygråd og bleskift igen.

Parret, der i forvejen er forældre til fireårige Gunner, venter nemlig barn nummer to, der ventes at komme til verden til december. Det fortæller det lykkelige par til US Weekly.

- Det føltes bare, som om der manglede noget. Der manglede en person i vores familie, som jeg har en intens kærlighed til, og jeg blev ved med at bede til, at det ville komme til at ske, siger 35-årige Heidi Montag til mediet.

Hendes tre år ældre mand, som hun blev gift med i 2008, fortæller, at de kæmpede længe for at få barnet. Men hver eneste graviditetstest var negativ.

- Heidi græd meget. Hver måned. Jeg havde det sådan, at hvis det skete, så skete det, men sådan havde Heidi det ikke.Det hele tog så lang tid, at jeg slet ikke ved, om jeg har nogen følelser tilbage, fordi det var så stor en udfordring, siger han.

Heidi Montag og Spencer Pratt med sønnen Gunner i 2019. Foto: Hubert Boesl/Ritzau Scanpix

Realitystjernerne, der blev kendt fra serien 'The Hills' og siden har medvirket i en lang række tv-programmer, kæmpede i seks måneder, før de stod med en positiv test, fortæller de.

- Jeg tror, at mange kvinder kæmper med det, men det er bare ikke noget, folk taler om, fordi det er så hårdt og personligt. Jeg følte mig så velsignet over at have Gunner, som er en så smuk og sund søn, så jeg prøvede ikke at være så utaknemmelig for mit liv, og hvad jeg havde, siger Montag og fortsætter:

- Men på samme tid længtes bare jeg dybt i mit hjerte efter, at Gunner skulle få en bror eller søster, og at vi skulle udvide vores familie.

De kender endnu ikke kønnet på det kommende familiemedlem.