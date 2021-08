Efter hård kritik fra fans: - Jeg har rettet det

Da 'Modern Family'-skuespilleren Eric Stonestreet forleden delte den glædelige nyhed, at han var blevet forlovet med Lindsay Schweitzer, havde han nok næppe regnet med at blive heglet igennem, sådan som han blev.

Men efter billedet af de to lykkelige forlovede blev postet, modtog Eric Stonestreet tilsyneladende en storm af kritiske kommentarer fra fans, der undrede sig over hans vordende bruds alder.

Det har fået den 49-årige skuespiller til at skride til handling og poste endnu et billede af de to, hvor han har lagt et filter på sin forlovede, som får hende til at se ældre ud.

'Åbenbart synes en masse mennesker, at jeg ser for gammel ud som 49-årig til at være forlovet med min næsten 42-årige forlovede. Hør, hun kan altså ikke gøre for, at hun ser så godt ud som 42-årig, og jeg kan ikke gøre for, at jeg åbenbart ligner hendes bedstefar, så jeg har rettet det,' skriver Stonestreet til billedet.

Masser af kærlighed

Det er dog ikke kun kritiske røster, der fylder i kommentarsporet på Eric Stonestreets første opslag.

Her har en masse af hans berømte venner og bekendte nemlig overøst ham og Schweitzer med kærlige kommentarer og lykønskninger.

Det er blandt andre Hillary Scott, Michael Bublé og Bethenny Frankel, som har været ved tasterne.

Eric Stonestreet og Lindsay Schweitzer har været sammen siden 2016.

Den snart 42-årige Schweitzer arbejder til daglig som sygeplejerske på en børneafdeling.