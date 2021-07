Efter hadefulde kommentarer: Sanger forsvarer sin kæreste

Sangeren Olly Murs svarer på den mobning, hans bodybuilder-kæreste har været udsat for

Den britiske sanger Olly Murs har taget bladet fra munden for at forsvare sin kæreste mod tarvelige kommentarer om hendes udseende.

Det skriver blandt andre The Sun.

Den 37-årige sanger kunne i sidste måned ellers stolt vise billeder frem på sociale medier af sin kæreste, Amelia Tank, da hun blev kåret som vinder af den britiske bikini konkurrence 'Pure Elite Pro Competition'.

Men efterfølgende blev hun på internettet mødt af kommentarer, der beskyldte hende for at se for 'maskulin' ud og ligne en mand.

'Deres usikkerhed'

Til den britiske avis har Olly Murs fortalt, hvad han mener om internettrolde og deres hadefulde kommentarer.

- Desværre har folk i den verden, vi lever i, en platform til at skrive ubehagelig ting.

- Det må være deres egen usikkerhed, der gør, at de skriver de her ting, fordi de aldrig selv vil kunne få sådan en krop, tilføjer han.

Olly Murs fortæller desuden, at han beundrer sin kærestes beslutsomhed og engagement, og det kun gør hende endnu mere attraktiv i hans øjne.

- Til enhver der kigger på hendes billeder og synes hun ser for maskulin ud, altså hvad er det lige, de ser?, siger han og fortsætter:

- I mine øjne ser Amelia fantastisk ud, og det jeg ser, når hun går ind i træningscentret, er stor beundring fra folk, der kommer hen og giver hende komplimenter.

Olly Murs og Amelia Tank har dannet par siden 2019.