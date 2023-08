Efter Harry Styles-forside: Hollywood-stjerne langer ud

Skuespilleren Billy Porter raser mod Vogues chefredaktør, Anna Wintour, ud for at sætte Harry Styles på forsiden af modemagasinet

Skuespilleren Billy Porter havde ikke meget pænt at sige om den famøse modedronning og chefredaktør på Vouge, Anna Wintour, da han for nylig blev interviewet i The Telegraph.

Porter har nemlig hæftet sig ved en udgave af magasinet fra 2020, hvor sangeren Harry Styles pryder forsiden. Styles var nemlig den første mand nogensinde til at få en amerikansk Vouge-forside for sig selv. Og her var han altså klædt i nederdele og kjoler.

Og det har tændt en ild under Billy Porter, der blandt andet er kendt fra serien 'Pose', som handler om LGBT-miljøet i New York i 80'erne og 90'erne.

Han er i interviewet forarget over, at Harry Styles med forsiden blev gjort til ansigtet på flydende kønsidentitet og non-binære, der ikke nødvendigvis passer ind i de gængse kasser.

Skuespilleren mener, at Anna Wintour kun gav 'As it was'-sangeren forsiden, fordi han er 'hvid og heteroseksuel'.

- Det er ikke Harry Styles' skyld, at han er hvid, ser sød ud og er heteroseksuel, og på den måde passer ind i vores infrastruktur.

Billy Porter under Pride i New York 2023. Foto: NDZ/STAR MAX/IPx Ritzau/Scanpix

Harry Styles har ikke kommenteret sin seksualitet offentligt, men Porter synes alligevel, at det er forkert, at Wintour dengang brugte sangeren:

- Nej. Det føles ikke godt for mig. Du bruger mit fællesskab, eller dine folk bruger mit fælleskab til at løfte dig selv. Du har ikke ofret noget, siger han med henvisning til Anna Wintour.

'Den kælling'

Før Harry Styles fik forsiden, havde Billy Porter og Anna Wintour en snak om, hvordan man kunne bruge Vogue i den kønsneutrale modebevægelse:

- Den kælling sagde til mig i slutningen af vores samtale: 'Hvordan kan vi gøre det bedre?', og jeg var så lamslået af spørgsmålet, at jeg ikke sagde, hvad jeg burde have sagt, hvilket var: 'Brug din magt som Vogue til at give en stemmer til dem som leder den kønsneutrale modebevægelse'.

Det er ikke første gang, Billy Porter langer ud efter Harry Styles, Anna Wintour og Vogue-forsiden. Dog undskyldte han dengang til Harry Styles for at anklage ham, når det var 'systemet', som var problemet.