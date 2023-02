Efter hjemløshed og alkoholisme: Madonnas bror er død

Madonnas ældste storebror, Anthony Ciccone, er gået bort i en alder af 66.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC News, efter at et familiemedlem har bekræftet dødsfaldet på sociale medier.

Ciccone var en af sangerindens syv søskende, og han skulle være gået bort fredag aften. Det er endnu ikke kommet frem, hvad Anthony Ciccone er død af.

Anthony Ciccone boede i mange år som hjemløs under en bro i Traverse City, hvor familien oprindeligt kommer fra. Foto: Ritzau Scanpix

Det er hans svoger, Joe Henry, der afslører dødsfaldet på Instagram, hvor han har lagt et billede op fra Anthony Ciccones yngre dage.

'Jeg har kendt ham, siden jeg var 15, i vores livs forår i Michigan, så mange år er gået nu', skriver singer-songwriteren Henry, som er gift med Madonnas søster Melanie Ciccone.

Indtil videre har Madonna ikke kommenteret broderens død, men ifølge BBC har hun dog liket Joe Henrys Instagram-opslag.

Det er et for længst kendt faktum, at afdøde i mange år levede som hjemløs og i tilgift havde alkoholproblemer. Ekstra Bladet skrev f.eks. i 2011 en artikel med titlen 'Madonnas bror er hjemløs og bor under en bro'.

I et interview fortalte Anthony Ciccone, at han havde været hjemløs i over et år og boede under en bro i Traverse City:

- Min familie har vendt mig ryggen, og de gjorde det, da jeg havde det allersværest. Jeg har besvaret det spørgsmål en milliard gange. Hvordan det kan gå til, at min søster er multimillionær, og jeg sover under en bro? Mit svar er, at det kan ske for alle, konstaterede Anthony.

