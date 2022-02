Efter holocaust-udtalelse: Nu er hun suspenderet

Whoopi Goldberg er blevet suspenderet fra talkshowet 'The View', efter hun sagde, at holocaust ikke handlede om race

Den amerikanske skuespillerinde og talkshow-vært Whoopi Goldberg er blevet suspenderet fra ABC's talkshow 'The View'.

Det sker, efter hun i morgenprogrammet, som hun er vært for, sagde, at 'holocaust ikke handlede om race'.

Det oplyser ABC News i et tweet tirsdag amerikansk tid.

'Jeg suspenderer Whoopi Goldberg i to uger med omgående virkning på grund af forkerte og sårende udtalelser', skriver Kim Godwin, som er direktør ved ABC News blandt andet.

Mandag faldt snakken på holocaust i studiet, efter et skoledistrikt i delstaten Tennessee besluttede at forbyde bogen 'Maus', som handler om en overlevende fra holocaust.

Ifølge New York Post var det i den forbindelse, at Whoopi Goldberg fik sagt, at 'holocaust ikke havde noget med racer at gøre, men handlede om menneskehedens umenneskelighed mod sig selv'.

Beklager

Efter dette udsagn oplevede Goldberg stor modstand, og efterfølgende er hun kommet med en undskyldning på Twitter.

'Jeg skulle have sagt, at det handlede om begge dele,' skriver hun blandt andet i tweetet med henvisning til, at holocaust både handlede om race og umenneskelighed.

- Som en sort person ser jeg race som noget, jeg kan se. Folk blev meget sure på mig og sagde, at 'nej vi er en race,' forklarer Whoopi Goldberg i talkshowet 'The Late Show With Stephen Colbert'.