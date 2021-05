Efter indlæggelse: - Jeg føler mig heldig over at være i live

Den amerikanske skuespiller og model Brooke Shields havde ikke den bedste start på 2021.

I januar faldt hun og brækkede sin lårbensknogle og måtte efterfølgende opereres flere gange for at få stabiliseret benet.

Til 'Good Morning America' fortæller den 55-årige skuespiller, at hun føler sig meget heldig over, at hun er kommet nogenlunde oven på igen, men ikke mindst føler hun sig meget beæret over, at hun er i live. Det skriver Fox News.

- Jeg kan ikke huske, hvordan det skete, jeg skreg bare. Jeg skreg bare, og jeg har aldrig skreget så højt før. Ikke engang under mine børns fødsler, husker hun.

Ingen besøg

Da Brooke Shields var indlagt måtte hun ikke få sin familie på besøg på grund af corona-pandemien. Derfor var det endnu en mavepuster, da hun endte med at være indlagt helt mutters alene i to uger, på grund af at hun også havde fået en stafylokokinfektion.

Da hendes to børn endelig kunne sidde ved hendes side, blev hun noget chokeret og bange, da de spurgte hende 'om hun skulle dø'.

En fighter

Oplevelsen har sat sine spor hos Brooke Shields, der nu har reflekteret over, hvor heldig hun har været, ligesom det på en vis har været en form for gave, fordi hun 'har fundet ud af, hvor stærk hun er', ligesom hun føler sig som en vaske ægte 'fighter'.

- Der er så mange ting, som kunne have gået galt undervejs, så jeg føler mig bare så heldig. Jeg føler mig heldig over at være i live, fortæller hun.

Brooke Shields er langsomt kommet på benene igen efter ulykken, men er stadig i gang med genoptræning og går stadig med en stok.

På hendes Instagram-konto har hun flere gange delt små videoer af udviklingen.