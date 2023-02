Efter indlæggelse: 'Pretty Woman'-stjerne er i bedring

Richard Gere er i bedring, efter at han blev indlagt med lungebetændelse på et hospital i Mexico

Hvad der skulle have været en hyggelig familieferie i Nuevo Vallarta udviklede sig en kende dramatisk for Richard Gere og hans familie.

Den 73-årige amerikanske skuespiller endte nemlig med kortvarigt at være indlagt i Mexico, efter at han havde pådraget sig en lungebetændelse.

Det skriver Deadline, der har fået det bekræftet af en talsperson for Richard Gere.

Gere og hans familie fejrede hans hustru, Alejandra Gere, 40 års fødselsdag, da de blev syge, fortæller Alejandra selv i et opslag på Instagram, hvor hun samtidig takker for alle fødselsdagshilsenerne.

'Tak for fødselsdagshilsenerne. Efter næsten tre uger, hvor alle i vores familie har været syge, har vi det endelig meget bedre! Tak for al kærligheden', skriver Alejandra og afslutter:

'Jeg sender lige så meget kærlighed tilbage til jer'.

Richard Gere fik sit store gennembrud i filmen 'American Gigolo', men han er måske særlig kendt for sin rolle i filmen 'Pretty Woman'. Ligesom han også har gjort sig bemærket i film som 'Run Away Bride' og 'Shall we dance'.

Og noget tyder i den grad på, at Gere har tjent styrtende. I 2022 satte han i hvert fald hjemmet til salg for 28 millioner dollar. Det svarer til omtrent 185 millioner danske kroner.