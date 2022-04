Efter 'intimt' møde: Bill ringede aldrig

Gillian Anderson ventede forgæves på et opkald fra Bill Clinton, efter de to mødte hinanden i 1992

Den 53-årige skuespillerinde Gillian Anderson husker særdeles tydeligt sit første møde med Bill Clinton for nu 30 år siden.

Det fortalte hun tirsdag aften i talkshowet 'Jimmy Kimmel Live!', skriver New York Post.

De to mødte hinanden til et middagsselskab, mens nu 75-årige Clinton førte valgkamp for at blive USA's næste præsident.

- Han gjorde de mest mirakuløse ting i verden, han giver dig hånden, så tager han fat i din albue, mens han på samme tid holder din arm højere oppe.

Anderson var solgt med det samme.

- Det var en lidt intim lille ting. Han skaber øjenkontakt. Og han går videre til den næste person. Så ser han tilbage på dig.

Bill Clinton i New Hampshire under sin præsidentvalgkamp i 1992. Han ringede aldrig. Foto: Stephan Savoia / Ritzau Scanpix

Efterfølgende var Gillian Anderson overbevist om, at hun ville modtage et opkald fra Clinton.

- Jeg tog hjem, jeg troede - det var jo tilbage i telefonsvarerens dage - jeg troede helt oprigtigt, at jeg ville komme hjem til en besked fra ham. Det gjorde jeg virkelig. Så ægte virkede det, sagde Gillian Anderson.

Bare lige for at mane alle lumre rygter i jorden, forklarede Anderson også, at Bill Clinton optrådte sådan over for alle, han mødte på sin vej.

Senere samme år satte Gillian Anderson sit kryds ud for Bill Clinton, da han besejrede George H. W. Bush og blev USA's 42. præsident.

Gillian Anderson er aktuel som Eleanor Roosevelt i 'The First Lady', der har premiere på Paramount+ 18. april.