Efter kæmpe katastrofe: - Min familie har sovet udenfor

'Love Island'-stjernen Ekin-Su Cülcüloğlu fortæller, at hendes familie har oplevet jordskælvet i Tyrkiet. Det har betydet, at de ikke har haft tag over hovedet

Mandag kom nyheden om, at voldsomme jordskælv havde ramt Tyrkiet og Syrien. I skrivende stund er det bekræftet, at over 8700 personer har mistet livet som følge af jordskælv og efterskælv i landene.

'Love Island'-stjernen Ekin-Su Cülcüloğlu, der er født og opvokset i Storbritannien og har tyrkiske rødder, fortæller til Sky News, at hendes nærmeste i Tyrkiet har oplevet de voldsomme jordskælv.

- Jeg har familiemedlemmer, der har mærket jordskælvene. De har været udenfor, de har sovet udenfor. Det er skræmmende, fordi det er mennesker, der er tæt på mig, siger hun til mediet.

Realitystjernen, der tidligere har boet i Tyrkiet og arbejdet som skuespiller, siger videre, at hun har doneret penge til redningsindsatsen i både Tyrkiet og Syrien. Og hun er sågar klar til at rejse ned for at hjælpe som frivillig.

- Det er klart. Det er mit hjem, det er mit andet sporg. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at støtte.

I takt med et stigende dødstal dukker stadig flere skræmmende optagelser op

Søger efter overlevende

Dødstallet stiger fortsat efter de voldsomme jordskælv i Tyrkiet og Syrien, mens redningsarbejdere fortsat søger efter overlevende mennesker i murbrokker.

I skrivende stund har 6234 mistet livet i Tyrkiet, og 2470 er døde i Syrien. Antallet af omkomne er dermed oppe på 8704. Men tallene ventes at stige yderligere.

Det var mandag klokken 04.17 lokal tid, at Tyrkiet og Syrien blev ramt af et kraftigt jordskælv, som havde en beregnet styrke på 7,8. Også flere kraftige efterskælv ramte området.

Skælvet fandt sted mellem de tyrkiske byer Gaziantep og Osmaniye - cirka 50 kilometer fra den syriske grænse. Det skete 17,9 kilometer under jordens overflade.