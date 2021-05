Efter kæmpe vægttab: Nu er vægten smidt ud

Da den kendte skuespiller Jessica Simpson var gravid med datteren Birbie Mae tilbage i 2019, kom der en del ekstra kilo på sidebenene

Faktisk var hun nået op at veje 108 kilo, da hun var på sit højeste. Knap et år efter fødslen kunne hun dog igen vise en yderst veltrænet krop frem og afsløre, at hun havde tabt sig hele 45 kilo.

Skuespilleren takkede blandt andet sin ægtemand, Eric Johnson, for at have været en god motivation for vægttabet:

- Jeg har den mest aktive mand i verden. Hvis du gifter dig med en atlet, er du nødt til at følge med, lød det fra hende.

Her ses Jessica Simpson, da hun havde lidt ekstra kilo på sidebenene. Foto: Broadimage/Shutterstock

I et nyt interview med Today fortæller Jessica Simpson, at det tilsyneladende er helt slut med stramme diæter og ugentlige vejninger.

For hende er det vigtigt ikke at lade tallet på vægten afgøre, hvordan hun har det med sig selv. Derfor har hun nu taget en drastisk beslutning med sin badevægt:

- Jeg har smidt den ud, fortæller hun til Today.

- Jeg har ingen ide om, hvor meget jeg vejer. Altså, jeg vil bare gerne have det godt med mig selv og kunne lyne mine bukser. Hvis jeg ikke kan, så finder jeg en anden størresle. Jeg har alle størrelser, griner hun og tilføjer, at hun gør sit bedste for ikke at lade vægten diktere hendes liv.

40-årige Jessica Simpson har været gift med den tidligere NFL-spiller Eric Johnson siden 2014. Sammen har de udover datteren Birdie Mae børnene Maxwell og Ace.