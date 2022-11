Efter kæmpesucces: Stjerne vil ryge med prinsesse

Verdensstjernen Cardi B er kæmpe fan af Netflix-serien 'The Crown'.

Men den store succes på streamingtjenesten har også mødt en del kritik. Sky News skriver blandt andet, at massevis af mennesker er rasende på Netflix.

For streaminggiganten har ifølge flere kritikere ikke gjort seerne opmærksomme på, at serien er en fiktiv version af virkelige begivenheder. Derudover skriver mediet, at kritikerne mener, at serien føles ufølsom, når de kongelige sørger over dronning Elizabeths død.

Men den amerikanske verdensstjerne Cardi B kritiserer ikke serien. Hun skriver i stedet på Twitter, at hun er stor fan prinsesse Margaret, der spilles af Vanessa Kirby i starten af serien. Og senere af Helena Bonham Carter.

'Jeg kan godt lide prinsesse Margaret. Jeg kan se mig selv ryge cigaretter og spise kiks med hende', lyder ordene fra Cardi B på Twitter.

Det bliver dog ikke prinsesse Margaret, som Cardi B kommer til at ryge cigaretter med. For prinsessen døde tilbage i 2002. Så det må i stedet blive Vanessa Kirby eller Helena Bonham Carter.

Dame Judi Dench er en af dem, der raser over serien. Foto: Joel C Ryan/Ritzau Scanpix

Britisk legende raser

Skuespilleren Dame Judi Dench, der selv har vundet en Oscar for sin rolle som dronning Elizabeth I i 'Shakespeare in Love', raser også over 'The Crown'. Hun mener nemlig, at den portrætterer den britiske kongefamilie på en helt forkert og grusom måde.

Den aldrende stjerne har derfor i et åbent brev skældt serien og dens bagmænd ud.

'Jo tættere showet kommer på vores nuværende tid, jo mere virker den villig til at udviske grænserne mellem historisk nøjagtighed og rå sensationslyst', skriver Dench og understreger, at der ifølge hende kraftigt bør gives en oplysning om, at der er tale om et fiktionsværk.

'Nogle af de sårende skildringer, der er tydelige i serien - at kong Charles for eksempel planlagde sin mors abdikation eller engang udtalte, at hans mors forældreskab var så mangelfuldt, at hun fortjente en fængselsdom - er så grusomt uretfærdigt over for individerne, og det skader den institution, det repræsenterer', lyder de afsluttende ord fra Dame Judi Dench.

Netflix har tidligere været ude at forsvare sig mod sådan type beskyldninger. Her sagde streamninggigaten, at det er tydeligt, at der er tale om fiktion. Derfor har de ikke følt noget ansvar for at lave en såkaldt disclaimer før hvert afsnit.

