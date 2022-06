Efter kendt sangers tragiske død: Enken deler hjerteskærende video

Han var blot 33 år, da han tidligere i år udåndede.

Tom Parker - en femtedel af det britisk/irske boyband The Wanted - tabte kampen mod kræft i hjernen. En diagnose, han fik i oktober 2020.

Et halvt år efter var han død efter en lang og sej kamp. En kamp, han et langt stykke hen ad vejen håbede at kunne vinde, men som lægerne kaldte umulig fra begyndelsen.

De gav ham således omkring et år til halvandet at leve i, fra han fik den voldsomme besked.

Mens hjernesvulsten voksede, svandt Tom Parkers muligheder for at overleve tilsvarende, men han opgav aldrig håbet om en god sidste tid og bevarede livsgnisten, selv om man tydeligt kunne se på ham, at han var syg.

Til sidst kunne han dårligt holde begge øjne åbne på samme tid, ligesom han tabte sig voldsomt.

Tom Parker med sin elskede kone Kelsey Hardwick, der nu er blevet enke og opfostrer parrets to små piger alene. Foto: Ritzau Scanpix

Nåede ikke at leve til udgivelse

Han tilbragte sin sidste tid med at skrive intenst på en bog - en selvbiografi - som han håbede ville blive en succes. Den var hans eftermæle.

Han nåede dog desværre ikke at se den på hylderne i boghandlerne, inden han døde, men nu er den blevet udgivet, og derfor smuttede hans enke Kelsey og deres to unger Aurelia og Bodhi en tur i boghandleren forleden.

Her genkender Aurelia straks sin afdøde far på boghylden og kysser sødt forsiden af biografien, hvilket er blevet foreviget af mor Kelsey på Instagram ledsaget af sørgelig musik.

Det er på én og samme tid hjerteskærende, men også sødt at se den lille pige blive så glad for at se sin fars billede på bogforsiden.

'Et specielt øjeblik. Meget stolt af at tage vores 'babyer' hen for at se Toms bog i butikken. Raes (Aurelias, red.) ansigt, da hun så hans', skriver hun til videoen illustreret med en hjertesmiley - og fortsætter:

'Tom ønskede så desperat, at det blev en bestseller, og jeg krydser alt, hvad jeg har for, at det bliver en realitet denne weekend. Så tak til alle for jeres støtte og vidunderlige kommentarer - hvert enkelt salg betyder alverden for os', skriver Kelsey.

En af kommentarerne kommer fra den irske sanger Brain McFadden, der har en fortid i gruppen Westlife:

'Det her er smukt', noterer han sig i kommentarfeltet.