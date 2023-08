Efter knap 14 måneder: Stjerne skal skilles

'One Tree Hill'-stjerne skal skilles efter lidt over et års ægteskab

Den amerikansk skuespiller Sophia Bush, der formentlig er bedst kendt for hendes rolle som Brooke Davis i serien 'One Tree Hill', skal skilles fra sin mand Grant Hughes efter lidt over 13 måneders ægteskab.

Skilsmissepapirerne blev udfyldt fredag 4. august i Los Angeles. Det skriver flere amerikanske medier, herunder LA Times og US Weekly

Parret blev gift i juni 2022 efter at have været forlovet i et år. Men nu er de altså fortid.

Ingen af de to parter har selv kommenteret på skilsmissen endnu.

Sophia Bush har dog allerede sendt et klart signal om sin nyfundne single-position, i og med at hun har slettet sin mands efternavn 'Hughes' fra sin Instagram-profil.

Fejrede bryllupsdag

Efternavnet er dog ikke det eneste Sophia Bush har fjernet fra Instagram, skriver US Weekly.

Sophia Bush og hendes mand Grant Hughes blev gift i juni 2022. Foto: Andrew Harnik/Ritzau Scanpix

Det er nemlig kun et par måneder siden, at Sophia Bush hyldede sin mand på sin Instagram-profil, i forbindelse med deres første - og eneste - bryllupsdag.

Annonce:

'Dagen i dag markerer 365 dage, hvor jeg har kunnet kalde dig min mand,' skrev skuespilleren på opslaget og fortsatte:

'Den bedste beslutning i mit liv. Det føles stadig som dette. Estatisk. Løbende i mod fremtiden, smilende og grinende sammen. Jeg elsker dig min favorit. Glædelig bryllupsdag,' afsluttede hun opslaget.

Men nu er opslaget altså slettet.

Ikke første gang

Sophia Bush har en historisk med kortlivede ægteskaber.

Tilbage i 2005 blev hun gift med sin kollega fra 'One Tree Hill', Chad Michael Murray, som hun havde datet siden 2003 efter de havde mødt hinanden på settet til serien.

Men allerede fem måneder senere gik parret hver til sit, og i 2006 blev parret officielt skilt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det kan være svært at bibeholde gnisten i et ægteskab i længere tid. Her kan du læse Henrik Qvotrups gode råd til hvordan, man kan gøre det.