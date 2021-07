Efter kollaps: Hyldes af stjerner

Bob Odenkirk, der er kendt fra serierne 'Breaking Bad' og 'Better Call Saul', kollapsede tirsdag under optagelserne. Hans tilstand er endnu ukendt

Under optagelser til den sjette og sidste sæson af serien 'Better Call Saul' kollapsede seriens hovedrolleindehaver, Bob Odenkirk.

Stjernen blev efterfølgende kørt på hospitalet, og det er endnu ikke offentligt kendt, hvad indlæggelsen skyldes, eller hvad han fejler.

På sociale medier modtager Bob Odenkirk utallige ønsker om god bedring, og flere af dem kommer fra skuespillerens kollegaer og venner.

Stort chok

Bryan Cranston, som havde hovedrollen i det gigantiske hit 'Breaking Bad', hvor han spillede over for netop Bob Odenkirk, har sendt en hilsen på Instagram, hvor han også deler sit store chok over at få nyheden.

'I dag vågnede jeg op til nyheder, der har gjort mig urolig hele morgenen. Min ven Bob Odenkirk kollapsede i går under optagelser til 'Better Call Saul'. Han er på hospitalet i Albuquerque og modtager den behandling, han har brug for, mens hans tilstand er endnu ikke kendt i offentligheden'.

'Vær venlig at bruge et øjeblik i dag på at tænke på ham og sende positive tanker og bønner hans vej, tak', skriver stjernen, hvor kommentarfeltet fyldes af bedrøvede fans, der ønsker god bedring.

'Elsker dig'

Også skuespiller Aaron Paul, som havde den anden hovedrolle i 'Breaking Bad' i rollen som Jesse Pinkman, har delt et billede af Bob Odenkirk på Instagram.

Til billedet skriver han kort og godt; 'Jeg elsker dig, min ven' efterfulgt af et hjerte.

Flere andre kendisser har sendt deres hilsner til Bob Odenkirk på Twitter. Blandt andre 'Ringenes Herre'-stjernen Elijah Wood, som skriver 'åh man, jeg håber, Bob Odenkirk er ok'.

Også Michael McKean, der spillede rollen som Bob Odenkirks bror i 'Better Call Saul', har skrevet, at han sender meget kærlighed til Bob Odenkirk.

'Du klarer den, bror', afslutter han opslaget.