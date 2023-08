Efter kollaps på scenen: Nu taler han

I tirsdags udspillede der sig dramatiske scener på direkte tv i Sverige, da countrystjerne David Ritschard kollapsede.

Nu bryder han tavsheden for første gang siden i et opslag på Instagram, hvor han skriver:

'Jeg tror ikke, at nogen nogensinde er faldet om to gange i public service inden for et halvt år. Men efter omstændighederne har jeg det godt. Tak og undskyld'.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at David Ritschard er kollapset, mens kameraerne rullede.

I marts 2023, da han var gæst på 'Jill's Veranda', faldt han om under optagelser i Nashville. Han vågnede på hospitalet med et drop og et EKG (hjertekardiogram, red.).

Lægerne mente, at Ritschard havde lidt af udmattelse, skrev Aftonbladet dengang.

Her ses sanger blive båret ud af scenen. Showet forsatte efterfølgende. Foto: Jessica Gow Ritzau/Scanpix

Kollaps på direkte tv

Tirsdagens kollaps fandt sted, da David Ritschard gæstede fællessangprogrammet 'Allsång på Skansen'.

Da kunstneren havde spillet sit første nummer, udbrød programmets vært, Pernilla Wahlgren, pludseligt 'oj' gentagne gange.

David Ritschard var nemlig faldet om ud af det blå.

- Jeg tror, vi bliver nødt til at afbryde her, lød det fra værten på scenen.

Den 34-årige countrystjerne blev derefter båret ud, mens showet fortsatte. Kort efter kunne Pernilla Wahlgren dog fortælle fra scenen, at David Ritschard havde det godt, og at der blev taget hånd om ham.

Det er planen, at han skal spille på Tønder festival i næste uge på trods af kollapset. Det meldte festivalen i går.