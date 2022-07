Efter kollaps på scenen: Udskyder koncerter

Rockguitaristen Carlos Santana faldt tirsdag om under sin koncert, det får betydning for hans fremtidige koncerter

Den legendariske rockguitarist Carlos Santana udskyder seks koncerter, efter han pludseligt faldt om på scenen under en koncert i tirsdags.

- Carlos har det fint og er ivrig efter at vende tilbage til scenen snart. Han har bare brug for hvile for at komme sig fuldt ud, siger Michael Vrionis, Santas manager i en udtagelse og tilføjer:

- Santana er ked af udsættelserne af hans kommende koncerter. Men hans helbred er vores største bekymring. Han ser frem til at se alle sine fans meget snart.

De seks koncerter, der er udskudt er i Texas, Wisconsin og Indiana.

Carlos Santana nåede kun at spille 20 minutter af koncerten før han faldt om på scenen, der fandt sted i Pine Knob Music Theatre i Clarkston, under sangen 'Joy'.

Det var angiveligt en kombination af udmattelse grundet varmen samt dehydrering, der fik Carlos Santana, der er 74 år, til at besvime på scenen. Det fortæller en talsmand for Santana til mediet TMZ.

Carlos Santana er en latinamerikansk rockguitarist, der slog igennem i de sene 1960'ere og tidlige 70'ere. Det gjorde han med sit band, Santana. Musikeren har selv vundet intet mindre end 10 grammyer.

