Efter komplet forvirring: Nu er Tanya Roberts død

Der har været stor forvirring om skuespiller og tidligere Bond-babe Tanya Roberts' død.

Mandag fortalte hendes ven og manager, Mike Pingel, at den 65-årige skuespiller var død søndag aften på hospitalet, hvor hun var blevet indlagt juleaftensdag efter at være faldet om på en gåtur.

Pingel forklarede, at det var hendes ægtemand, der havde videregivet oplysningen til ham. TMZ fik også gennem Mike Pingel et citat fra hendes partner, Lance O'Brien:

'Da jeg holdt hende i hendes sidste sekunder, åbnede hun sine øjne'.

Erklæret død: Men hun lever stadig

Kort tid efter blev O'Brien dog ringet op af hospitalet, midt i et intervew. Her fortalte de ham, at Tanya Roberts alligevel ikke var død.

Tirsdag aften amerikansk tid kunne Mike Pingel dog bekræfte, at Tanya Roberts nu er død.

'Det er med tungt hjerte, at jeg kan bekræfte Tanya Roberts' død i går aftes 4. januar omkring 21:30 på Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles', skriver Mike Pingel ifølge People i en pressemeddelelse.

Infektion

Manageren skriver videre, at dødsårsagen var en infektion i urinvejene, som havde spredt sig til nyrerne, galdeblæren, leveren og blodbanen.

Han oplyser, at der vil blive afholdt en online mindehøjtidelighed for Tanya Roberts og beder om, at familien kan få lov til at sørge over dødsfaldet i fred og ro.

Tanya Roberts, som havde det borgerlige navn Victoria Leigh Blum, var bedst kendt for rollen som Stacey Sutton i James Bond-filmen 'A View to a Kill' fra 1985, hvor hun spillede over for Roger Moore som den berømte Agent 007.

Bond-babe er sikker vej til glemsel

Tanya Roberts, Roger Moore og Grace Jones i filmen 'A View to a Kill'. Foto: AP

Hun spillede desuden rollen som Midge Pinciotti i tv-serien 'That '70s Show', og i en årrække arbejdede hun som model for blandt andre Playboy.

Hun efterlader sig sin partner gennem 18 år, Lance O'Brien.

Tanya Roberts havde ingen børn.

