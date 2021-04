Efter komplikationer ved fødslen: Deler glædelig nyhed

Backstreet Boys-stjernen Nick Carter delte i sidste uge den glædelige nyhed, at han langt om længe kunne kalde sig far til tre, da hans kone, Lauren Kitt Carter, havde født.

Forud for fødslen af parrets tredje barn havde de været ramt af en sorg i form af en ufrivillig abort, men den nyfødte baby kom heller ikke til verden uden problemer.

'Som forældre ved, så går det ikke altid, som man havde planlagt. Vi har oplevet nogle mindre komplikationer, men tingene ser lidt bedre ud, end de gjorde efter første nat,' skrev han i et Twitter-opslag efter fødslen og bad folk om at bede for familien.

Hvorvidt det er lægevidenskaben eller højere magter, der har hjulpet, skal vi lade være usagt.

Men i hvert fald går det hele meget bedre nu. Det fortæller musikeren i et opslag på .

'Jeg vil fortælle jer, at vi endelig er hjemme og i sikkerhed. Babyen har det så meget bedre,' skriver 41-årige Nick Carter og fortæller, at han snart vil dele et billede af det nye familiemedlem.

Nick Carter blev verdenskendt som et medlem af boybandet Backstreet Boys, der især i 1990'erne oplevede enorm popularitet. Han har desuden udgivet tre soloalbums.

Han har været gift med Lauren Kitt Carter siden 2014.