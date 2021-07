Efter kontrovers: Supermodel overtager

Gigi Hadid har overtaget Chrissy Teigens rolle i Netflix-serie som følge af, at Chrissy Teigen er i noget af et stormvejr

Chrissy Teigen har den seneste tid været i noget af et stormvejr, efter nogle gamle tweets så dagens lys igen.

Dette medførte, at den tidligere model og kogebogsforfatter Chrissy Teigen valgte at trække sig fra Netflix-serien 'Never Have I Ever', hvor hun skulle have lagt stemme til en voice-over af hovedpersonerne.

Det skete efter afsløringer af ti år gamle tweets og beskeder, hvor modellen gik til angreb på tv-personligheden Courtney Stodden.

I midten af juni sagde hun officielt undskyld for sin opførsel.

En talsmand for Netflix-serien fortalte i starten af juni, at rollen ville blive givet til en anden. Og anden person er nu blevet offentliggjort.

Tredje afsnit i sæson to, som Chrissy Teigen skulle have medvirket i, blev offentliggjort torsdag, og mange fans har efterfølgende været hurtige ved tasterne, da den nye stemme nemlig tilhører supermodellen Gigi Hadid. Det skriver Us Magazine.

Afsnittet var ellers færdiglavet og sendt ud til pressen, men som følge af den omtalte kontrovers, blev den 35-årige Teigen altså sløjfet og i sidste øjeblik tiltrådte 26-årige Gigi Hadid til.

Svært at tale om

Chrissy Teigen er med egne ord blevet 'cancelled', hvilket er en betegnelse for, at man er blevet udelukket eller udstødt.

'Det er svært at tale om i den forstand, at man naturligvis lyder klynkende, når man tydeligvis har gjort noget galt. Det stinker bare,' skriver hun i et opslag på sin Instagram-profil.