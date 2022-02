Efter kosmetiske indgreb: - Jeg så mærkelig ud

Courteney Cox forsøgte at forblive ung, men i stedet endte hun med at se mærkelig ud, siger 'Venner'-stjernen

Det hører med til livet at blive ældre, men det er ikke alle, der har det lige let ved at acceptere, at ens krop og ansigt ændrer sig.

Det gælder blandt andre 'Venner'-stjernen Courteney Cox, der forsøgte at holde den stigende alder skjult med kosmetiske indgreb. Men langt fra med succes.

Det siger hun i et interview med The Times.

- Der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte: 'åh, jeg ændrer mig. Jeg ser ældre ud.' Og jeg forsøgte at jagte den ungdommelighed i flere år, siger 57-årige Cox og fortsætter:

- Jeg indså ikke, at jeg faktisk så virkelig mærkelig ud på grund af de injektioner og ting, jeg gjorde ved min ansigt - ting, som jeg aldrig ville gøre nu, siger hun.

I interviewet gør Courteney Cox det klart, at hun er færdig med kosmetiske indgreb, men hun presser stadig sig selv til at se godt ud, fortæller skuespilleren. Det gør hun blandt andet, fordi andre ifølge hende selv forventer, at hun ser godt ud.

- Men jeg ved ikke, om det er mere intenst, end det pres, jeg sætter mig selv under, siger hun og beskriver sig selv som en 'produkt-skøge', der vil prøve alle de skønhedsprodukter, hun har mulighed for.

Courteney Cox kan i år opleves i 'Scream 5', når hun genoptager sin ikoniske rolle. Det gør hun sammen med blandt andre Neve Campbell, der i 90'erne var her og der og stort set alle vegne, men pludselig trak sig fra rampelyset. Det kan du læse mere om her.