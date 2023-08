Efter Lizzo-anklager: Verdensstjerne dropper hendes navn

Ifølge flere fans sender Beyonce nu et signal om, at hun tager afstand til Lizzo, efter anklager mod stjernen har set dagens lys

Noget tyder på, at verdensstjernen Beyoncé har taget afstand til Lizzo, efter en række anklager imod hende, er kommet frem.

Normalt nævner Beyonce nemlig en række navne på 'influentielle og ikoniske' sorte kvindelige artister, herunder Lizzo, når hun spiller sangen 'You won't break my soul' på hendes 'Renaissance' verdensturne.

Men under Beyonces optræden tirsdag, kun få timer efter nyheden om Lizzo-anklagerne kom ud, var Lizzo's navn altså blevet pillet ud af optrædenen. Det skriver det amerikanske medie Toofab.

Det var det amerikanske medie NBC News, der kunne afsløre søgsmålet mod Lizzo, efter at være kommet i besiddelse af dokumenter. Foto: Amy Harris/Ritzau Scanpix

Det er endnu ikke blevet bekræftet, at anklagerne imod Lizzo er grunden til, at popstjernes navn blev droppet af Beyonce under tirsdagens optræden.

'Hun er hurtigt'

Selvom Beyonce-lejren ikke officielt har bekræftet noget, så har flere fans allerede draget den konklusion, at der er en sammenhæng mellem de to ting.

Det skriver flere af dem på de sociale medier.

'Beyonce er HURTIGT. Hun fjernede Lizzos navn i løbet af bms (break my soul, red.) remix, kun få timer efter at dramaet omkring Lizzo skete,' skriver en bruger på Twitter.

En anden Twitter-bruger nøjes med at skrive, at Beyonce handlede 'virkelig hurtigt'.

'Beyonce fik fjernet Lizzos navn fra 'Break my soul'-remixet virkerlig hurtigt!'

Upassende og fjendtligt

Anklagerne mod Lizzo kommer fra tre af stjernens tidligere dansere.

De anklager hende blandt andet for at udskamme dansernes kroppe, opføre sig seksuelt upassende og skabe et fjendtligt arbejdsmiljø.

En af de mere konkrete beskyldninger går på, at Lizzo skulle have udskammet og fyret en af danserne på baggrund af hendes vægt.

'Den chokerende natur bag måden, hvorpå Lizzo og hendes ledelse har behandlet deres performere, lader til at stride imod alt, hvad Lizzo står for offentligt, mens hun privat vægtudskammer sine dansere og nedgør dem på måder, der ikke er ulovlige, men absolut demoraliserende', har dansernes advokat, Ron Zambrano, udtalt ifølge NBC News.

Lizzo og hendes advokater har endnu ikke kommenteret anklagerne.

