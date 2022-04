Efter mareridt: Nu jubler de

'Dawson’s Creek'-stjernen James Van Der Beek skaber atter overskrifter, da den storproducerende baby-maskine i et rørende opslag hylder sin nyligt fødte søn, Jeremiah.

Hans og fruen Kimberlys sjette barn kom til verden for fem måneder siden.

Det rørende skal ses i, at han og Kimberly har været ganske åbne om, at de to gange – før Jeremiah kom til verden – havde to mislykkede graviditeter. Begge med tab efter 17. uge.

Parret har efterfølgende ikke lagt skjul på, at de havde fundet sig til rette med 'kun' at få fem børn.

I en række stories på Instagram hylder han knægten.

'Gudskelov for overraskelser. For omvejene. For de gange universet hørte om mine planer og sagde: 'Yeah, det er sødt. Prøv det her',' skriver den stolte far, der fortsætter:

'Vi prøvede ikke at få flere børn. Vi var færdige. Men heldigvis vidste denne velpolstrede lille engel bedre end os'.

90'er-stjernen er stadig aktiv som skuespiller og har blandt andet haft en rolle i 'How I Met Your Mother', mens han for tiden er aktuel i serien 'Vampirina'.