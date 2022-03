Efter masser af drama: Nu er hun single

Et år efter skilsmisseanmodningen er Kim Kardashian og Kanye West nu juridisk blevet erklæret singler

Kim Kardashian og Kanye West er ikke længere gift.

TMZ skriver, at en dommer onsdag har accepteret hendes anmodning om at blive erklæret single, mens formaliteterne om parrets skilsmisse bliver færdiggjort.

Det er lidt mere end et år siden, at 41-årige Kim Kardashian officielt indsendte en anmodning om at blive skilt fra ægtemanden, som hun blev gift med i 2014 og har fire børn sammen med.

I december anmodede hun retten om at blive erklæret juridisk single, mens skilsmissen bliver færdigbehandlet - noget, som Kanye West, 44, ikke har været jublende lykkelig over.

Efterfølgende har der været masser af drama mellem de to, der har ligget i åben krig på Instagram, hvor især Kanye har lanceret det ene angreb efter det andet mod Kim Kardashian og hendes nye kæreste, Pete Davidson.

Havde krav

Kim Kardashian, der i forbindelse med onsdagens afgørelse har droppet West fra sit navn, var til stede ved retsmødet via Zoom, mens Kanye West var helt fraværende.

Ifølge mediet gjorde hans advokat dog ikke modstand mod, at Kim Kardashian ville være juridisk single. Ifølge advokaten havde rapperen dog en række krav, hvor dommeren kun gav ham medhold i ét.

Blandt andet ønskede han, at det tidligere ægtepar, der stadig er ved at dele formuen, fortsat skal have krav på tilbagebetaling af penge, der burde blive delt mellem dem, såfremt den ene af parterne dør, inden udregningerne ligger klar.

Og det fik han rettens ord for.

Både Kim Kardashian og Kanye West er i fuld gang med at date igen efter bruddet.

Kim Kardashian er blevet kædet sammen med komikeren Pete Davidson, mens rapperen har haft en række forhold. Hans seneste flamme, Chaney Jones, har vakt opsigt, fordi mange har spottet, at hun har en slående lighed med hans ekskone.