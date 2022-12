Efter massiv shitstorm: Nu fjerner de det

The Sun er blevet bedt om at slette Jeremy Clarksons klumme

Britiske The Sun drager nu konsekvensen af den massive kritik, der har været, efter de lagde spalteplads til 'Top Gear'-værten Jeremy Clarksons klumme om hertuginde Meghan, som han skrev særligt hårdt om.

Det udløste en sand klagestorm mod værten, hvor det britiske pressenævn 'Ipso' modtog mere end 6000 klager over The Sun-klummen. Til sammenligning modtog pressenævnet 14.355 klager i hele 2021 fordelt på alle tilmeldte britiske medier.

Når man klikker ind på linket til klummen, finder man nu ingen klumme, men blot en besked fra The Sun:

'I lyset af Jeremy Clarksons tweet har han bedt os om at pille klummen ned', skriver de med henvisning til den reaktion, tv-værten gik ud med på sin Twitter-profil mandag.

'Du godeste, jeg har jokket i spinaten. I en klumme, jeg skrev om Meghan, lavede jeg en klodset reference til en scene i 'Game of Thrones', og det har mange taget ilde op. Jeg er forfærdet over at have forårsaget så megen skade, og jeg vil være mere påpasselig i fremtiden', tweetede han.

I sin klummes oprindelige form, lagde Jeremy Clarkson ikke fingre imellem. Han udtrykte sig i så kradse vendinger, at selv hans datter gik ud og tog offentlig afstand fra ham.

'Jeg hader hende helt ned på et celleniveau. Om natten er jeg ude af stand til at sove, mens jeg ligger der, skærer tænder og drømmer om dagen, hvor hun skal gå parade nøgen gennem gaderne i hver eneste by i Storbritannien, mens folkemængderne råber 'skam dig' og kaster klumper af ekskrementer efter hende', skrev han blandt andet.