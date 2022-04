Efter millionbryllup: - Brooklyn og jeg er knust

I weekenden blev David og Victoria Beckhams ældste søn, Brooklyn Beckham, og hans kæreste Nicola Peltz gift ved et stjernespækket bryllup. Deres tanker - og penge - går til et helt særligt sted

Kan man være ked af det, når man lige er blevet gift med den, man elsker til et bryllup, der har kostet på den dyre side af 20 millioner kroner?

Og er der noget at være nedtrykt over, når man har indkasseret gaver til flere millioner kroner og blev viet i en robe designet af Valentino?

Hvis man spørger nygifte Nicola Peltz, er svaret ja.

I weekenden blev den 27-årige skuespiller gift med 23-årige Brooklyn Beckham ved at stjernespækket bryllup på Peltz store familieejendom i Palm Springs i Florida. Alligevel sprutter hun ikke af lykke.

Knust

I en story på Instagram skriver den nygifte brud, at både hun og gemalen er knust.

'Min far talte om dette i sin tale ved vores bryllup... B og jeg er knuste over, hvad der foregår i Ukraine og har bedt om donationer til organisationen Care i stedet for bryllupsgaver'.

Det celebre ægtepar har oprettet en indsamling i deres navn, og gavmilde bidragsydere kan give alt fra 250 til 10.000 dollars - eller et selvvalgt beløb.

Målet er ifølge indsamlingen at ramme fire millioner dollars - godt 27,5 millioner kroner - som skal gå til kvinder, børn, familier og ældre, der har brug for hjælp i det krigshærgede land.

Bil og donation

Angiveligt har brudeparrets forældre allerede spyttet godt i indsamlingskassen.

Nicola Peltzs far er den amerikanske milliardær Nelson Peltz, og hendes mor er den tidligere model Claudia Heffner. De skal have bidraget med en anseelig donation.

Også Brooklyn Beckhams berømte far og mor, fodboldstjernen David Beckham og tidligere Spice Girl Victoria Beckham, har doneret penge til det gode formål. Men det unge par skulle alligevel ikke snydes for en bryllupsgave.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, fik Brooklyn Beckham og hans nye kone skænket en elektrisk Jaguar XK140 - en svedig, klassisk sports-øse til en værdi af intet mindre end 350.000 pund, svarende til 3,1 millioner danske kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------