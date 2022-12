Efter modvind: Zara Larsson svarer på anklager

Kritikken har haglet ned over den svenske sangerinde Zara Larsson efter en episode på TikTok, hvor hun beskyldes for at have skrevet nedsættende om queers

Når den svenske popsanger Zara Larsson ikke står på scenen og synger sange som 'Lush life', 'Ruin my life' eller 'Never forget you', så er hun på TikTok, hvor hun lægger sjove videoer ud til sine mere end en million følgere.

Men her er sangerinden havnet i massiv modvind, hvor hun beskyldes for at have skrevet en nedsættende kommentar om queers. Selv nægter den svenske sangerinde anklagerne.

I endnu video, som Zara Larsson har lagt ind, forklarer hun, at en dreng havde kommenteret en af hendes videoer med, at hun var 'irrelevant, og at hendes musik stinker'.

'Alligevel er du her og kommenterer', skulle Larsson have svaret.

Efterfølgende skulle deres korrespondance ifølge Zara Larsson være redigeret til et nedladende slangord for queer.

Flere svenske medier, heriblandt Aftonbladet har skrevet om episoden, der også har bredt sig til Norge, hvor Dagbladet berettet om det.

- Han redigerede kommentaren og sagde, at jeg kaldte ham noget andet, hvilket jeg ikke gjorde. Enhver, der kender mig, ved, at jeg aldrig ville kalde nogen for et nedsættende ord, siger Zara Larsson i sin video, hvor hun videre siger, at de mange kommentarer, som hun efterfølgende har fået, har gjort hende ked af det.

I sommer gæstede Zara Larsson den fynske festival Tinderbox. En oplevelse, som Ekstra Bladets anmelder, Thomas Treo, beskrev som 'en mekanisk poprobot under intetsigende festivalkoncert i Odense'.

