Efter mystisk sygdom: - Kan stadig ikke gå

Den tidligere pornostjerne Jenna Jameson har stadig ikke fundet frem til den sygdom, som gør, at hun ikke er i stand til at gå

Jenna Jameson blev tilbage i januar indlagt med en mystiks sygdom, som hverken læger eller eksperter kunne diagnosticere.

Hun blev i første omgang indlagt, da hun havde kastet op i flere uger og var begyndt at miste følelsen i sine ben. Til sidst kunne hun hverken stå eller gå.

Nu, to måneder efter sin indlæggelse, giver Jenna Jameson en videoupdate på sin Instragram.

- Jeg ville lige hoppe forbi og sige hej. Det er noget tid siden jeg har givet en update. Jeg er stadig syg. og som i kan se, er jeg stadig i sengen. Men jeg er hjemme, og det værdsætter jeg. Og jeg får sovet en masse, siger Jenna Jameson i den private Instagamvideo.

Sygdommen er stadig ukendt

Lægerne er derfor stadig uforstående overfor Jenna Jamesons symptomer, og af den grund modtager hun ikke behandlinger for tiden.

- Vi ved ikke, hvad det præcist er, der foregår. Jeg er stadig ikke i stand til at stå op, men jeg har det bedre, og det går generelt meget bedre, så tak for al støtten, siger Jenna Jameson i den delte Instagramvideo.

Pornostjernen startede sin karriere i 1993, hvor hun spillede med i flere erotiske film. Før sin pornokarriere havde hun arbejdet som stripper og model. Foto: Graham Whitby Boot/Allstar

Skyder skylden på vaccine

Da Jenna Jameson for to måneder siden delte de tragiske nyheder om hendes helbred, var der hurtigt flere af hendes fans, som beskyldte Covid-vaccinen for at stå bag de uforklarlige symptomer.

Jenna Jameson var dog efterfølgende ude og sige, at hun ikke var blevet vaccineret overhovedet, og der derfor ikke kunne være nogen sammenhæng.

- Jeg er ikke blevet vaccineret mod Covid. Det her er ikke en reaktion mod vacciner. Tak for jeres bekymringer, skrev Jenna Jameson i et opslag på sin Instagram, som efterfølgende er blevet slettet.