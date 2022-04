Efter mystisk sygdom: Mulig årsag fundet

Dronningen af porno, Jenna Jameson, fortæller, at vitaminmangel kan være årsag til hendes langvarige sygdom

Den tidligere pornostjerne, som pludselig mistede evnen til at gå efter en mystisk sygdom, fortæller på sin Instagramstory, at hun har fundet en mulig årsag til hendes lange og sære sygdomsforløb.

- Jeg er stadig i live. Vi søger stadig efter svar. Der sker dog noget, for vi har fundet ud af, at jeg har meget små mængder af vitamin B1, og det kan påvirke en masse forskellige ting i kroppen, inklusiv at gå, siger Jenna Jameson og fortsætter.

- Jeg tror helt sikkert, at manglen på vitamin B1 har haft en negativ påvirkning. Så jeg tager en masse vitamintilskud og laver en masse fysisk terapi, og så håber jeg på det bedste. Så hold mig stadig i jeres bønner.

Jenna Jameson blev tilbage i januar indlagt og diagnosticeret med en sjælden autoimmun sygdom, da hun havde kastet op i flere uger og var begyndt at miste følelsen i sine ben.

Diagnosen var dog ikke korrekt, og siden har det været en kamp for den sengeliggende Jenna Jameson og hendes familie at finde årsagen til hendes mystiske lidelse.

Foto: Getty Images.

Glad for fans støtte og hjælp

Jenna Jameson slutter sin nyeste opdatering af med igen at takke for opbakningen fra hendes fans.

- Jeg vil også gerne sige tak for al den støtte, siger Jenna Jameson.

Samtidig er hun taknemmelig for alle de råd og den viden, som hendes følgere har sendt til hende.

- Jeg har fået en masse gode beskeder omkring mit helbred. Det er fantastisk, hvor mange mennesker, som ikke har medicinsk baggrund, kan være så vidende, når det handler om helbredet. Det synes jeg er cool. Jeg fik beskeder om vitamin B1, før jeg overhovedet havde tænkt over det. Der var folk, som skrev: 'Har du tjekket din mængde af B1 vitamin', siger Jenna Jameson.

