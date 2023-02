Efter ny skandale: Disney-stjerne vil mentalundersøges

Orlando Brown, der især er kendt fra serien 'That's So Raven', vil undersøges for at se, om han overhovedet er mentalt klar til en retssag

Den amerikanske skuespiller Orlando Brown, der er bedst kendt for sin rolle Eddie Thomas i Disney-serien 'That's so Raven, blev i december anholdt efter et voldsomt skænderi.

Det har han prøvet så mange gange før, og den 35-årige tidligere Disney-stjerne kender derfor det videre forløb. Det er dog ikke sikkert, at han skal gennemgå en retssag denne gang.

Det skriver TMZ, der er i besiddelse af retsdokumenter, som viser, at skuespillerens advokat har anmodet om en mentalevaluering af Brown for at se, om han er mentalt klar til en retssag og en eventuel straf.

Vold mod en partner

Det var ikke første gang, at Orlando Brown er blevet anholdt.

Skrues tiden tilbage til 2018, blev politiet tilkaldt til skuespillerens lejlighed, hvor der ifølge politiet havde været et ophedet skænderi mellem Brown, hans kæreste og hans svigemor.

Da ordensmagten så tjekkede deres system, poppede der en aktiv arrestordre op for både Orlando og hans svigermor.

Ifølge TMZ stammede arrestordren for Orlando Brown fra 2017, hvor han slog sin kæreste på en parkeringsplads ved en politistation i Torrance.

Han blev derfor taget med af politiet for at udøve vold mod en partner, for at modsætte sig anholdelsen og for at have stoffer på sig.

Truede med kniv

I den nuværende sag er Brown tiltalt for grove trusler.

Politiet blev i december tilkaldt på grund af et voldsomt skænderi og slagsmål mellem to mænd, der boede sammen. Bofællen at Brown angreb ham og truede ham med en kniv og en hammer.

Orlando Brown har erklæret sig ikke skyldig i sagen, hvor han i fredags blev løsladt mod en kaution på 25.000 dollars - 174.000 kroner. Han skal forblive under husarrest, indtil sagen skal køre.