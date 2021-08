Efter Obama-brøler: Flov stjerne undskylder

Da ekspræsidenten for nylig holdt 60-års fødselsdag, var der på grund af den aktuelle corona-situation i USA langt færre gæster med end først planlagt.

Oprindeligt var det planen, at flere hundrede gæster skulle deltage i fejringen på øen Martha's Vineyard i delstaten Massachusetts, men i stedet blev det kun den nærmeste familie og et par håndfulde venner, der var med til festen.

Blandt de udvalgte var den amerikanske sangerinde Erykah Badu, der undervejs delte en video af festlighederne i en story på sin Instagram-profil, der følges af flere end fem millioner.

Erykah Badu har måttet undskylde overfor Barack og Michelle Obama. Foto: Miriam Dalsgaard

På videoen kan man blandt andet se Obama og andre give den gas på dansegulvet. Problemet er blot, at alle gæster på forhånd havde fået klart og tydeligt at vide, at Barack og Michelle ikke ville have, at man delte hverken fotos eller videoer fra den private fest.

Efterfølgende har Badu fjernet videoen og skrevet en dybfølt undskyldning på Twitter. Det skriver flere medier. Blandt andre The Hollywood Reporter.

'Hr. og Fru Obama. Håber, I kan tilgive mig for at være en frygtelig gæst til sådan en højtidelig begivenhed for jeres familie. Jeg var meget ubetænksom. Tak for jeres kærlighed. Hvilket godt eksempel på hvilken slags gæst, man IKKE skal være', skriver Badu.

Der er efterfølgende blevet spekuleret i, om det er Obama, der har tvunget Badu til at fjerne videoen og undskylde offentligt. Det afviser Badu og siger, at det ganske enkelt var det eneste rigtige at gøre i situationen.