Efter ødelæggende behandlinger: Indrømmer botox

Selvom det har været en sand ulykke for den tidligere supermodel Linda Evangelista at få foretaget bestemte skønhedsbehandlinger, så holder det ikke den 58-årige model fra at få lavet andre kosmetiske forbedringer.

Tilbage i 2022 stod hun ellers frem med sin historie om, hvordan indgreb havde gjort hende 'deform'.

Det var fedtfrysninger, der havde ført til, at den tidligere supermodel i dag har store buler rundt omkring på kroppen.

I 2016 gik hun til lægen med sine buler, og meldingen var nedslående. Linda Evangelista fik diagnosen paradoxical adipose hyperplasia, der er uhyre sjælden og rammer færre end en procent af de personer, der får fedtfrysninger.

Paradoxical adipose hyperplasia betyder, at behandlingen får den modsatte effekt. Med andre ord udvider fedtet sig i stedet for at skrumpe.

- Jeg plejede at elske at gå catwalk. Nu frygter jeg at løbe ind i nogen, jeg kender. Jeg kan ikke leve sådan her mere – i skjul og i skam. Jeg kunne bare ikke leve i den smerte længere. Nu er jeg endelig klar til at tale, sagde hun dengang til People, til hvem hun også modigt viste sin deforme krop frem.

Får stadig botox

I et nyt interview med Vogue, hvor hun helt ekstraordinært pryder forsiden af deres berømte 'September-issue' sammen med supermodel-kollegerne Cindy Crawford, Naomi Cambell og Chisty Turlington, fortæller Evangelista åbenhjertigt om sit selvmodsigende forhold til at blive ældre.

- Jeg har ikke og har heller aldrig haft noget imod at blive ældre. Aldring tager os der hen, hvor vi gerne vil være, og for mig er det et langt liv, siger hun.

Hun indrømmer dog, at hun ikke kan sige sig fri for at prøve at løbe fra visse alderstegn.

- Kevyn Aucoin (makeupartist for Cher, Madonna og flere supermodeller, red.) var så bange for rynker, og han fik dem aldrig. Jeg vil gerne have rynker - men jeg får botox i min pande, så på den måde er jeg jo en hykler. Men jeg har ikke noget imod at blive gammel.

Sammen med netop Naomi Campbell, Christy Turlington og Cindy Crawford, var Linda Evangelista med i George Michaels ikoniske musikvideo til hans hit 'Freedom! '90' i begyndelsen af 90'erne.

