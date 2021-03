Efter offentlig utroskab: Erklærer sin kærlighed

Det kan efterhånden ikke tælles på en hånd, hvor mange gange basketstjernen Tristan Thompson og Khloé Kardashian er gået fra hinanden.

De to har haft en noget turbulent forhold, hvor Tristan Thompson flere gange er blevet opdaget i utroskab.

Senest var han sammen med Jordyn Woods, der var bedste venner med Khloés lillesøster Kylie Jenner.

De to havde været sammen ved en fest hos Tristan, mens Khloé passede parrets datter True.

Tidligere har videoovervågning fra et hotel vist, hvordan Tristan var sammen med hele to kvinder, mens Khloé var højgravid med deres datter.

Men det betyder ikke, at parret ikke har kunnet finde melodien igen.

Sammen igen

På Instagram deler Khloé Kardashian et opslag til Tristan, hvor hun erklærer sin kærlighed i forbindelse med hans 30 års fødselsdag.

'De der er bestemt til at være sammen, er dem, der går igennem alt det, der kan få dem væk fra hinanden, og de kommer ud på den anden side endnu stærkere', skriver hun indledningsvist til billederne af parret.

'Tak for at vise mig alt det, du sagde, du ville. Tak for at være den far, du er. For at være min bedste ven. Jeg er taknemmelig for, at jeg kan lave absolut ingenting sammen med dig, og det føles stadig som alting. Jeg håber, du ved, at du er så utrolig elsket af mig og mange andre. Tillykke med fødselsdagen. Velkommen til 30', skriver realitystjernen.

På billederne Khloé har valgt er de sammen til Tristans fødselsdagsfest med datteren True.