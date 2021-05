Efter operation: - Det har reddet mit liv

Elliot Page åbner op om, hvordan det er at være transkønnet, og hvordan han for første gang føler sig tilpas i sin egen krop

Elliot Page delte en stor nyhed i slutningen af sidste år, hvor skuespilleren, der indtil da havde været kendt som Ellen Page og været nomineret for en Oscar for sin hovedrolle i filmen 'Juno', sprang ud som transkønnet.

I et stort interview med Vanityfair fortæller han nu, hvordan han efter at have været under kniven for at få fjernet sine bryster, for første gang i sit liv endelig føler sig tilpas og komfortabel med sig selv og sin krop.

- Den største forandring er, at jeg bare kan eksistere nu, forklarer Elliot Page om, hvordan hans liv var inden, han sprang ud, til nu, hvor han lever som det, han føler, han altid har været indeni.

- Bare det at kunne sidde for mig selv og ikke have en konstant distraktion, fortæller han om sit mentale helbred og sin nyligt fundne ro.

Slut med panikanfald

Også i et interview på Apple TV+ med den verdenskendte journalist Oprah fortæller han åbent om, hvordan han nu har det. Det er Elliot Pages første tv-interview, skriver ABC.

- Jeg vil gerne have, at folk skal vide, at det her ikke kun har ændret mit liv. Jeg mener også, at det har reddet mit liv - og det er tilfældet for så mange mennesker, lyder det fra Elliot Page om sin brystoperation og transformation fra kvinde til trans-mand.

Oprah stiller i interviewet et egentligt simpelt spørgsmål, men det rører den amerikanske skuespiller dybt.

- Hvad har bragt dig allermest glæde i løbet af din overgang?

- At gå ud af badet med et håndklæde omkring livet og kigge mig selv i spejlet og tænke: 'Det er mig'. Jeg har ikke panikanfald længere. Bare det at have en t-shirt på og kunne røre mit bryst. At føle mig tilpas i min krop for første gang.

Elliot Page bruger nu meget tid på at være fortaler og kæmpe for transkønnedes rettigheder i USA.