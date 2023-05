Efter Oscar-ændring: - Jeg brækker mig

Fra næste år bliver det et krav for en bejler til bedste film ved den årlige Oscar-uddeling at overholde to af fire diversitetskrav, og det falder ikke i god jord hos en af branchens tunge drenge

Som om det ikke var svært nok i forvejen at løbe med prisen for bedste film ved den årlige Oscar-uddeling, har foreningen bag, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas), gjort det lige én tand sværere.

Ampas har valgt at indføre nye retningslinjer med henblik på at styrke diversiteten i filmindustrien.

Beslutningen er blevet mødt af alt fra ris til ros og endda også maveonde.

For i tv-programmet 'Firing Line' hos den amerikanske pendant til DR, PBS, holdt den 76-årige skuespiller og Oscar-vinder Richard Dreyfuss sig ikke tilbage over for filmakademiets nye diversitetskrav.

- Jeg brækker mig over det, lød det kontant fra Dreyfuss, der fortsatte:

- Hvad risikerer vi? Risikerer vi virkelig at såre folks følelser? Det kan man da ikke lovgive imod.

En af de nye retningslinjer går blandt andet på, at enten hovedrolleindehaveren eller en af de vigtige biroller skal være besat af person fra en minoritetsgruppe.

Reglerne træder i kraft næste år, og det er krævet, at bejlere til prisen for bedste film skal overholde mindst to af kravene.

75-årige Richard Dreyfuss er stadig aktiv i branchen. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Hvorfor ikke blackface?

Noget, der især fik Dreyfuss' pis i kog, er hele debatten om blackfacing. Han er lodret uenig i, at en hvid person ikke må farve sig mørkere for at spille en rolle af anden etnicitet. Ifølge Oscar-vinderen skal man ikke pille ved kunst.

- Fortæller I mig, at jeg aldrig vil have en chance for at spille en sort mand? Er det en jøde, der absolut skal spille rollen som købmanden i 'Købmanden fra Venedig'?, lød det videre fra Richard Dreyfuss i 'Firing Line'.

- Er vi ved at miste grebet? Ved vi ikke, at kunst er kunst?, tilføjede han.

Dreyfuss'-optræden i 'Firing Line' har fået ham i de sociale mediers søgelys, hvor folkedomstolen anser skuespilleren for en lettere upopulær herre.

Richard Dreyfuss' Oscar-historik er selv en af de mere dekorerede i branchen, da han er blevet nomineret til to statuetter og har vundet én for bedste hovedrolle for filmen 'Mr Holland's Opus' fra 1995. Han er dog notorisk kendt for sin rolle i 'Dødens gab', hvor han spillede Matt Hooper.