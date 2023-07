Efter overforbrug af svampe: - Har påvirket hukommelsen

Post Malone lægger i et nyligt interview ikke skjul på sin begejstring for psykedeliske svampe, men i samme omgang løfter han sløret for, at han er ramt af bivirkningerne ved hans svampeforbrug

Tidligere på året måtte Post Malone til tasterne for at afvise, at han tog hårde stoffer.

Det følte han sig nødsaget til at gøre, da rygter var begyndt at florere om sangeren, der så ud til at have tabt sig en del.

Men det afviste den 28-årige rapper. Tidligere har 'White Iverson'-rapperen dog døjet med en hang for de våde varer og for euforiserende stoffer, og det har åbenbart ført til, at Post Malone skal være bare lidt påvirket, når han skal indspille musik.

Det fortæller han i et interview med Zane Lowe for Apple Music.

- Jeg har svært ved at udtrykke mig selv, mens jeg indspiller, hvis ikke jeg er lidt blæst. Men nu er jeg et godt sted, hvor jeg også bare drikker for at have det sjovt, siger Post Malone i interviewet.

Post Malone fortæller, at han har fået styr på sit stof- og alkoholmisbrug. Foto: Per Lange

Taler ud om overforbrug

Rapperen er netop udkommet med et nyt album, Austin, der er Post Malones egentlige fornavn. Malone er døbt Austin Richard Post. Og mens Post indspillede albummet 'Twelve Carat Toothache', fortæller han i samme interview med Zane Lowe, at han havde et overforbrug af psykeliske svampe, mens albummet blev lavet.

-Ja, jeg tager psykedeliske svampe', fortæller Post Malone overfor Zane Lowe.

- Men ikke så meget som jeg plejede at gøre. Men det har virkelig påvirket min korttidshukommelse, måske var det bare en kort overgang med et dagligt, overforbrug af dem'.

I hvor svær en grad korttidshukommelsen har lidt overlast af overforbruget, kommer rapperen ikke ind på i interviewet.

Da Post Malone gæstede Royal Arena tilbage i april, var det en lettere uimponeret Thomas Treo, der erklærede rapperen 'fallit' efter koncerten i Royal Arena. Malones nyeste album 'Austin' kom på gaden fredag 28. juli.