Efter royal sviner: Kendt tv-vært i klage-storm

Den mangeårige Top Gear-vært Jeremy Clarkson er endt i en sand klage-storm efter sin klumme i 'The Sun', der farverigt kritiserer prins Harry og især Meghan Markle

Den legendariske 'Top Gear'-vært Jeremy Clarkson er ikke ligefrem kendt for sin kompromissøgende og omfavnende person.

Og fredag satte han nærmest Storbritannien i brand, da han udgav en bogstaveligt talt hadfuld klumme i mediet The Sun om det royale udbryder-par prins Harry og Meghan Markle, hvor han blandt andet ønskede en nøgen og ekskrement-fyldt udskamning af Meghan Markle, som han tilsyneladende 'hader'.

Udover skarp kritik fra Clarksons egen datter, podcastværten Emily Clarkson, har klummen også i den grad fået de almene nyhedslæsere op af stolen.

I hvert fald har det britiske pressenævn 'Ipso' modtaget mere end 6000 klager over The Sun-klummen. Til sammenligning modtog pressenævnet 14.355 klager i hele 2021 fordelt på alle tilmeldte britiske medier.

Det skriver BBC.

Annonce:

Raserianfald x2

Ifølge BBC har The Sun ingen kommentarer til sagen, ligesom Jeremy Clarkson heller ikke har reageret på den massive kritik.

Clarksons raserianfald i The Sun kommer i kølvandet på Harry og Meghans meget omtalte Netflix-dokumentar, hvor de fortæller om deres oplevelser med det britiske kongehus, som de forlod i 2020.

Og Clarkson er ikke den eneste gamle tv-legende, der har været ude med den royale rive.

Sidste uge krævede den mangeårige tv-vært Piers Morgan på baggrund af dokumentaren, at både prins Harry og hertuginde Meghan fik fjernet deres titler permanent. I et opslag på Twitter gav han dem to nye og - ifølge ham selv - mere passende titler: 'Giftige rotter'.

Læs også: Så vild er den ustoppelige skandalekonge

Så rige er de: Her er deres vilde luksusliv