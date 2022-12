Efter royal sviner: Sætter ny vild rekord

Den mangeårige 'Top Gear'-vært Jeremy Clarkson har sat en ny rekord over antallet af klager, efter han leverede en nu slettet klumme om Meghan Markle i den britiske avis The Sun

Noget tyder på, at det britiske pressenævn har haft ufatteligt travlt, efter tv-værten Jeremy Clarkson leverede en nu slettet klumme om Meghan Markle og prins Harry i avisen The Sun.

Den kontroversielle klumme har nemlig udløst en decideret klagestørm.

17.500 klager er der strømmet ind, og det er ny rekord, det oplyser det britiske pressenævn ifølge Reuters, Til sammenligning modtog pressenævnet eksempelvis 14.355 klager i hele 2021 fordelt på alle tilmeldte britiske medier.

'Jeg hader hende (...) Om natten er jeg ude af stand til at sove, mens jeg ligger der, skærer tænder og drømmer om dagen, hvor hun skal gå parade nøgen gennem gaderne i hver eneste by i Storbritannien, mens folkemængderne råber 'skam dig' og kaster klumper af ekskrementer efter hende', skrev Jeremy Clarkson i den efterhånden berømte klumme, der bar titlen 'En dag vil handskedukken Harold (prins Harry, red.) fortælle sandheden om en kvinde, der lyver og vrøvler'.

Beholder tv-job

Jeremy Clarkson er vært på den britiske udgave af 'Hvem vil være millionær?', og den rolle har han fortsat, som det ser ud lige nu.

Sådan lød meldingen fra ITV-bossen Kevin Lygo, da han tirsdag talte ved et Broadcasting Press Guild-event i London. Det skriver Metro.

Her sagde han, at tv-stationen ikke har kontrol over, hvad Clarkson skriver i sin avisklumme.

- Men jeg ved ikke, hvad han tænkte på. Det var forfærdeligt, sagde tv-bossen, der blev spurgt direkte, om de ville holde fast i ham som vært.

- Ja, det gør vi for nuværende.