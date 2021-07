Efter rumrejse: - I har betalt for det her

Amazon-stifteren og milliardæren Jeff Bezos foretog tirsdag eftermiddag dansk tid sin første rejse ud af jordens atmosfære i rumfartøjet New Shepard.

Det var fartøjets første bemandede rumrejse og markerer begyndelsen på et nyt forretningsimperium for Bezos, der fremover vil tilbyde rumrejser til private - mod klækkelig betaling, naturligvis.

På et pressemøde efter den omtrent ti minutter lange rumrejse fortalte en begejstret Bezos om oplevelsen.

- Oh my god. Jeg havde høje forventninger, men de blev oversteget, lød det fra rigmanden, der også rettede en tak til de mange Amazon-kunder:

- Jeg vil også takke alle Amazon-medarbejdere og alle Amazon-kunder. I har betalt for det her.

Historisk

Rejsen var historisk af flere forskellige årsager.

Det var blandt andet den første bemandede rumrejse, der udelukkende var automatisk styret uden nogen pilot om bord.

Derudover var den 18-årige hollænder Oliver Daemen den yngste nogensinde i rummet, mens den 82-årige amerikanske pilot Wally Funk blev den ældste nogensinde.

De fire nyslåede astronauter. Foto: Blue Origin/Ritzau Scanpix

- Jeg håber, at vi bare er de første, og at mange flere kan opleve det her, lød det fra Oliver Daemen på pressemødet, mens Wally Funk satte lidt flere ord på selve oplevelsen:

- Jeg havde det godt. Jeg følte bare, at jeg lå ned og kom op i rummet. Jeg har ventet længe på endelig at komme derop, og jeg har fået masser af træning som astronaut. Jeg elskede det, og jeg elsker at være her med alle jer. Jeg vil gerne gøre det igen - hurtigt, sagde hun.

Undervejs på rejsen krydsede de fire passagerer Kármán-linjen, der markerer grænsen mellem Jordens atmosfære og det ydre rum. I omtrent fire minutter kunne passagererne kortvarigt opleve vægtløs tilstand.

Besætningen nåede 107 kilometers højde på rumrejsen, og tophastigheden var 3595 kilometer i timen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Sådan så det ud, da de fire astronauter oplevede vægtløs tilstand i rumkapslen. Foto: Blue Origin/Ritzau Scanpix

Foto: Blue Origin/Ritzau Scanpix

Foto: Joe Raedle/Ritzau Scanpix

Kapslen landede efter lidt mere end ti minutter ved hjælp af en faldskærm. Foto: Joe Skipper/Ritzau Scanpix

For lidt over en uge siden tog den britiske erhvervsmand Richard Branson samme tur ud af jordens atmosfære med sin virksomhed Virgin Galactic.

Her kan du læse om Bransons mange mediestunts, som har gjort ham verdensberømt.

Du kan også læse om de vildeste millionkøb, Jeff Bezos har gjort gennem årene.

