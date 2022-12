Efter russisk fangedrama: - Vi græd med det samme

Det blev fanget på kamera, da basketballstjernen Brittney Griner blev byttet for våbenhandleren Viktor Bout i et fangebytte, der er gået verden rundt

17. februar var starten på et sandt mareridt.

Ikke kun for den amerikanske basketball-spiller Brittney Griner, der blev anholdt i lufthavnen i Moskva og idømt ni års fængsel for besiddelse af cannabisolie.

Men også for hendes kone, 30-årige Cherelle Griner, der i de ti måneder, der gik, før Griner kunne vende hjem, har holdt vejret og bedt for sin kones liv.

- Det føltes ligesom, hvis nogen slog dig i maven, mens du trak vejret ind. Man har aldrig mulighed for at puste ud igen, siger hun til mediet People.

Cherelle Griner kunne næsten ikke give slip på sin hjemvendte kone, da de blev genforenet i lufthavnen. Foto: Ritzau Scanpix/U.S. ARMY SOUTH/MIGUEL A. NEGRON

- Vi græd med det samme

Da Brittney Griner endelig landede i USA 8. december efter en fangeudveksling mellem Rusland og USA, troede basketstjernens store kærlighed ikke sine egne øjne og blev nødt til konstant at røre ved Griners ansigt for at få bekræftet, at der var tale om virkelighed.

Tårerne kom allerede, da de fik øjenkontakt gennem flyruden.

- Vi græd begge to med det samme. Jeg stod fuld af tårer, da der kom en og gav mig et lommetørklæde. Det havde jeg virkelig brug for, siger Cherelle Griner til mediet om den overvældende genforening.

Brittney Griner satte forleden ord på den hårde tid bag russiske tremmer:

'Jeg gravede dybt for at bevare min tro, og det var kærligheden fra så mange af jer, der hjalp med at holde mig i gang. Af hjertet tak til alle for jeres hjælp', skrev hun i et opslag på Instagram.

32-årige Brittney Griner spiller i kvindernes NBA for holdet Phoenix Mercury. Hun forventer at være tilbage på banen i denne sæson. Foto: Ritzau Scanpix/Brian Snyder

Byttet for russisk våbenhandler

Griners løsladelse har dog ikke været gratis.

I bytte for basketstjernens frihed overleverede USA den mangeårige fange og mystiske våbenhandler Viktor Bout, der blandt andet ifølge flere FN-rapporter har tjent millioner på at levere våben til terrorgrupper og diktatorer.

