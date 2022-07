Efter rygter om utroskab: Stjernepar går fra hinanden

De har været sammen som par i 20 år og har været gift i de 17.

Men nu er det slut for den italienske model, showgirl og tv-personlighed Ilary Blasi og hendes gemal, eks-fodboldstjernen Francesco Totti, der sammen har tre børn.

Det skriver bl.a. Daily Mail.

Powerparret, der går for at være blandt Italiens mest celebre og som ofte er blevet tituleret 'kongen og dronningen af Rom', har på rygteplan længe haft problemer på privatfronten.

Der har således i en rum tid floreret intense rygter om, at 45-årige Totti har haft en affære med Noemi Bocchi - en 34-årig blomsterhandler, som er stor fan af fodboldklubben AS Roma - klubben, hvor Totti nyder ikonstatus for sin 25 år lange karriere, 250 mål og rekord i antal spillede kampe, inden han stoppede karrieren i 2017.

Noemi Bocchi er oprindeligt bank- og businessuddannet fra LUMSA-universitet i Rom, men ernærer sig som blomsterhandler. Privatfoto

Det er smertefuldt

Illary Blasi skulle til gengæld ligeledes på rygteplan have haft en affære - i det tilfælde med en unavngiven italiensk forretningsmand, som hun skulle have mødt, da hun optog 'Big Brother' i det italienske.

Ingen af parterne har bekræftet den påståede utroskab, men i går aftes gik Ilary Blasi, 41, ud med en officiel erklæring, hvor hun afslutter forholdet:

- Efter 20 år sammen og tre vidunderlige børn er mit ægteskab med Francesco forbi. Separationsprocessen vil dog forblive en privat sag, og jeg vil ikke komme med yderligere udtalelser. Jeg opfordrer alle til at undgå spekulationer og frem for alt til at respektere min families privatliv, lyder det fra Ilary Blasi.

Totti blev lagt for had herhjemme, da han spyttede danske Christian Poulsen i fjæset under en kamp ved Euro 2004. Det gav ham tilnavnet 'Snotti'. Foto: Ritzau Scanpix

Til den italienske medie Ansa har Totti ligeledes bekræftet, at det er helt slut:

- Jeg forsøgte at overvinde krisen i mit ægteskab, men i dag forstår jeg, at valget om adskillelse, selvom det er smertefuldt, er uundgåeligt. Alt, hvad jeg har sagt og gjort i de seneste måneder, er blevet sagt og gjort for at beskytte vores børn, som altid vil være topprioriteten i mit liv. Jeg vil fortsætte med at være tæt på Ilary i opdragelsen af ​​vores tre vidunderlige børn. Jeg håber på respekt for vores privatliv, især for vores børns skyld, lyder det fra Totti.

Så lykkelige var parret, da de blev gift i juni 2005. Foto: Ritzau Scanpix

Hårløs mis

Parrets børn tæller Cristian på 17, Chanel på 15 og Isabel, seks.

Den dramatiske brud kommer efter måneders spekulationer omkring kendisparret, og så sent som i februar så de sig nødsaget til at afvise, at de var på randen af ​​et brud.

I 2020 afslørede Totti, at han havde været tæt på at gå fra Blasi under corona-lockdown, fordi hun havde købt en hårløs kat.

- Vi talte ikke sammen i dagevis, men til sidst blev jeg også forelsket i katten, lød det dengang.

Om Totti nu finder sammen med førnævnte Noemi Bocchi, er endnu uvist. Italienske medier spekulerer dog i, at hun angiveligt skal skilles fra sin egen partner Mario Caucci, som hun har to børn med.