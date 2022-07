Efter seks år: Hollywood-par gift

Skuespillerparret Kirsten Dunst og Jesse Plemons er blevet gift.

Efter seks år som par har de to Hollywood-stjerner nu sagt ja til hinanden. Det bekræfter hendes talsperson overfor det amerikanske medie Page Six.

- Jeg kan bare bekræfte, at de er blevet gift. Der kommer ikke yderligere detaljer, lyder det fra talspersonen.

40-årige Kirsten Dunst og hendes seks år yngre mand mødtes, da de i 2015 spillede tv-ægtepar i serien 'Fargo'.

Det var dog først året efter, de begyndte at date. Dunst skulle først have afsluttet forholdet til hendes daværende kæreste, Garrett Hedlund.

Siden har det celebre par fået to børn sammen. I 2018 blev de forældre til sønnen Ennis og sidst år kom James Robert til verden.

Børn og covid

Ægteskabet mellem Dunst og Plemons blev indgået på Jamica. De blev viet sidste weekend under en privat ceremoni på luksusresortet GoldenEye i Ocho Rios.

Kirsten Dunst og Jesse Plemons blev ifølge Page Six forlovet tilbage i 2017. Her faldt Plemons på knæ for Dunst den weekend, hvor Golden Globes-statuetterne blev uddelte.

Bryllupsplanerne blev udskudt på grund af corona og graviditeter, fortalte hun i februar i et interview med LA Times.

- Vi skal giftes på et tidspunkt. Men vi har bare ikke planlagt et brylllup. Jeg ville ikke være gravid og blive gift uden at kunne have en fest og have det sjovt, sagde hun.