Efter shitstorm: Nu undskylder han

I kølvandet på dokumentaren 'Framing Britney Spears' er popstjerne - og Britney Spears' ekskæreste - Justin Timberlake blevet anklaget for seximsme.

Nu undskylder Justin Timberlake for sine handlinger, som ligger 20 år tilbage.

Han forholder sig til den seneste tids anklager i et opslag på sangerens Instagram.

'Jeg er meget ked af det over de gange mine handlinger har været med til at bidrage til problemer,' skriver Justin Timberlake i opslaget.

Vilde beskyldninger efter Britney-dokumentar

Beskyldt for at 'slutshame'

Justin Timberlake og Britney Spears blev kærester tilbage i slutningen af 90'erne, og deres forhold tiltrak fra start til slut meget opmærksomhed fra fans og medier.

Efter parret gik fra hinanden, gik rygterne på at Birtney Spears var Justin Timberlake utro. Et rygte, der blev forstærket af Timberlakes hitsang 'Cry Me A River', der handler om netop utroskab.

Artiklen fortsætter under billedet...



Justin Timberlake og Britney Spears på den røde løber, da de stadig var et par. Foto: Andrees Latif/Ritzau Scanpix

I dokumentaren bliver Justin Timberlakes behandling af ekskæresten efter bruddet med Britney Spears kritiseret for at have sat tvivl ved Spears' daværende image som uskyldig ved at 'slutshame' Britney Spears.

Undskyldning til Janet Jackson

I opslaget sender Justin Timberlake også en undskyldning til Janet Jackson, som han optrådte med til Super Bowl i 2004.

Helle ligner en 'mannequin': Kendte kvinder raser



Det famøse halftime-show endte med, at Justin Timberlake rev Janet Jacksons kjole i stykker, så man kunne se Jacksons ene bryst.

'Jeg ved, at denne undskyldning er det første skridt, og det ikke frikender fortiden. Jeg tager fuldt ansvar for min egne fejltrin,' undskylder Justin Timberlake.