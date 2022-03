Efter shitstorm: Nu undskylder hun

Jane Campion undskylder over for Venus og Serena Williams for en 'tankeløs' kommentar under søndagens Critics Choice Award

Filminstruktør Jane Campion kom i den grad i modvind, da hun under den amerikansk-canadiske prisuddeling, Critics Choise Award, holdt en takketale i forbindelse med, at hun vandt prisen for bedste instruktør med filmen 'The Power of the Dog'.

Det skriver The Hollywood Reporter.

- Sikke en ære at være i samme rum som jer. Serena og Venus, I er sådanne vidundere. I spiller dog ikke mod fyrene, som jeg skal, henvendte 67-årige Campion sig til søstrene.

Dermed fastslog den australske filminstruktør, at hun stod over for en større udfordring end Serena og Venus Williams, idet hun til forskel fra dem også kæmpede mod mændene i sin branche.

Den udtalelse faldt dog ikke i god jord på sociale medier, hvor det fik utilfredse folk til tasterne.

'Nu hvor jeg har en cocktail, er det utroligt, hvor meget Williams-søstrene optager folks sind. Og udover racismen i det hele, foreslår Campion, at det er sværere/legitimt at konkurrere mod mænd end at konkurrere mod kvinder. Har hun mødt kvinder???' lød det blandt andre fra forfatteren Roxanne Gray på Twitter.

En anden skrev: 'Jane Campion gik ligesom alt for mange hvide kvinder et skridt for langt med et smil på læben og absolut inden selvbevidsthed... Hun er grunden til, at nogle af os er tøvende med at engagere os i selv de mest velmenende mennesker. Træthed.'

Jane Campion er fra New Zealand og lever i Australien, men flere af hendes film er optaget i USA. Foto: Valerie Macon/Ritzau Scanpix

Det ser dog ud til, at Jane Campion er blevet klogere henover natten, idet hun mandag undskylder over for tennislegenderne i en pressemeddelelse.

Her ligger hun sig nemlig fladt ned:

'Jeg kom med en tankeløs kommentar, der satte lighedstegn mellem det, jeg laver i filmbranchen, med alt det, som Serena Williams og Venus Williams har opnået. Jeg havde ikke til hensigt at devaluere disse to legendariske sorte kvinder og verdensklasse atleter,' skrev hun.

'Faktum er, at Williams søstrene faktisk har kæmpet mod mænd på banen (og udenfor), og de har både hævet barren og åbnet døre for, hvad der er muligt for kvinder i denne verden. Det sidste, jeg nogensinde ville gøre, er, at minimere bemærkelsesværdige kvinder. Jeg elsker Serena og Venus. Deres præstationer er gigantiske og inspirerende. Serena og Venus, jeg undskylder og fejrer jer fuldstændigt,' fortsatte filminstruktøren.

The Hollywood Reporter har rakt ud til Williams-søstrene for en kommentar, men de er ikke vendt retur på mediets henvendelse.